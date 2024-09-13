На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении круга "Гялябя".