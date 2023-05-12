О нас

На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
12 мая 2023 г. 08:24
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Круг "20 января";

4. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

Самое важное

МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
11 мая 2023 г. 13:34
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
11 мая 2023 г. 13:19
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
11 мая 2023 г. 12:35
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
11 мая 2023 г. 10:05
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
10 мая 2023 г. 13:37
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi