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На ряде бакинских дорог наблюдаются пробки

На ряде бакинских дорог наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
21 сентября 2023 г. 08:36
На ряде бакинских дорог наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

7. Улица Бакиханова в обоих направлениях;

8. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

9. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

15. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

16. Круг "20 Января";

17. Улица Мехди Гусейна, в направлении станции метро "Ичеришехер";

18. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının 18 yolunda tıxac müşahidə edilir - SİYAHI

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