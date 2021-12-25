На рождественские выходные из-за COVID-19 отменены почти 4 тыс. авиарейсов

Более 4,3 тыс. рейсов отменили мировые авиакомпании на рождественские выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и распространением штамма "омикрон".

Более 4,3 тыс. рейсов отменили мировые авиакомпании на рождественские выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и распространением штамма "омикрон".

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Только в пятницу - канун Рождества, на который обычно приходится пик праздничных перелетов, - авиаперевозчики по всему миру отменили более 2,3 тыс. рейсов.

Почти 280 рейсов отменили в пятницу американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines, сославшись на нехватку персонала на фоне всплеска заражений COVID-19. В последние дни в Соединенных Штатах резко возросло число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", который на этой неделе стал доминирующим в стране.

С нехваткой персонала в промышленности и сфере транспорта из-за распространения коронавируса продолжают бороться в Великобритании, сообщает "Интерфакс". По данным британского правительства, в пятницу в стране был зафиксирован очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - более 122 тыс. случаев.

Аналогичный антирекорд был зафиксирован во Франции, где число новых инфицированных превысило 94 тыс. На понедельник правительством запланировано специальное совещание, на котором, как предполагают СМИ, могут быть приняты дополнительные ограничительные меры.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы, по данным американского университета Джонса Хопкинса, достигло 278 805 583. С начала распространения COVID-19 в мире от последствий заражения вирусом скончался 5 391 661 человек.