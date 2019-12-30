​На рейс Баку-Гянджа-Баку назначен дополнительный поезд

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с целью удовлетворения возрастающей потребности в перевозке пассажиров в праздничные дни назначило дополнительный поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО.

Скорый поезд Баку-Гянджа-Баку №704/703 назначен в обоих направлениях.

Так, 30 и 31 декабря поезд отправится из Баку в 08:00 и прибудет в Гянджу в 11:45. Из Гянджи поезд отбывает в 16:00, прибывает в столицу в 19:45.

В расписании поездов Баку-Гянджа (8:45) и Гянджа-Баку (17:00) изменений нет.