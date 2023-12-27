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На ремонт дорог в Сабаильском районе Баку выделено 350 тыс. манатов

На ремонт дорог в Сабаильском районе Баку выделено 350 тыс. манатов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку".
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 13:32
На ремонт дорог в Сабаильском районе Баку выделено 350 тыс. манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку".

Как сообщает Report, в распоряжении постановляется в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 350,0 (триста пятьдесят) тысячи манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Səbaildə yolların əsaslı təmirinə 350 min manat ayrılıb

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