На ремонт автодорог в Сураханском районе Баку выделено 600 тысяч манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Гарачухур и Амирджан Сураханского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года, глава государства распорядился выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 600 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.