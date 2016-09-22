На ремонт 100 многоквартирных зданий в Мингячевире выделено 5 млн. манатов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по замене и ремонту кровельных покрытий многоквартирных зданий в городе Мингячевир.

Как сообщает Report, цель заключается в продолжении в Мингячевире работы по благоустройству и созиданию, а также замене кровельных покрытий 100 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, и осуществлении ремонтных работ.

В документе говорится, что в результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в городе Мингячевир была проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию, реализованы важные инфраструктурные проекты, в том числе капитально отремонтированы в современном стиле 46 многоквартирных жилых зданий, созданы 22 образцовых квартала, разбиты парки, реконструированы Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр", городская центральная больница, Мингячевирский государственный драматический театр, Музей истории, построены и переданы в использование населения образовательные и другие объекты социальной направленности, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, возведены отели.

Согласно распоряжению, для замены кровельных покрытий многоквартирных зданий в городе Мингячевир и осуществления ремонтных работ из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Мингячевир выделено 5 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.