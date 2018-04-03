На реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Ширван выделено 2,8 млн манатов

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев 3 апреля подписал распоряжение о мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Ширван.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Ширван из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 2,8 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.