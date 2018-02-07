На реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Мингячевир выделено 12 млн манатов

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 7 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения реконструкции системы водоснабжения и продолжения реконструкции системы канализации города Мингячевир из суммы, указанной в подпункте 1.48.11 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год на государственные капиталовложения (инвестиционные расходы)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 12 млн манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.