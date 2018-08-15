На реконструкцию проспекта Бабека выделено 20,1 млн манатов

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ 15 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции проспекта Бабека города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции имеющего общегородское значение проспекта Бабека на территории города Баку из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 20,1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.