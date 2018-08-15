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    На реконструкцию проспекта Бабека выделено 20,1 млн манатов

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ 15 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции проспекта Бабека города Баку. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции имеющего общегородское значение проспекта Бабека на территории города Баку из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог  Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 20,1 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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