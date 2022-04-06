На реконструкцию Главного Муганского канала будет потрачено 1 млн долларов

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" подвело итоги открытого тендера на технико-экономическое обоснование реконструкции Главного Муганского канала и подготовку проектной документации.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стал местный филиал ESPM Eser Proje ve Mühendislik Anonim Şirketi.
Победителю будет выплачено 1,722 млн манатов (около 1 млн долларов США).