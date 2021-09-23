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На реконструкцию автомобильных дорог в Сураханы выделено 6 млн манатов

На реконструкцию автомобильных дорог в Сураханы выделено 6 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".
Инфраструктура
23 сентября 2021 г. 14:56
На реконструкцию автомобильных дорог в Сураханы выделено 6 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Гарачухур и Говсан Сураханского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 6 миллионов манатов из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 ”Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

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Версия на азербайджанском языке Suraxanıda avtomobil yollarının yenidən qurulmasına 6 milyon manat ayrılıb

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