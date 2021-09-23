На реконструкцию автомобильных дорог в Сураханы выделено 6 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Гарачухур и Говсан Сураханского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 6 миллионов манатов из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 ”Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".