На реконструкцию автомобильных дорог в Сураханы выделено 6 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Гарачухур и Говсан Сураханского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 6 миллионов манатов из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 ”Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".