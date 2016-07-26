На реконструкцию автомобильной дороги Пираллахинского района выделено 3,8 млн. манатов

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог Пираллахинского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях реконструкции внутрипоселковых автомобильных дорог Пираллахинского района города Баку из средств, предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год, выделено 3,8 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.