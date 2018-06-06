На реконструкцию автомобильной дороги Маштага-Нардаран выделено 9,5 млн манатов

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Маштага-Нардаран Сабунчинского района.

Как сообщает Report, в целях реконструкции автомобильной дороги Маштага-Нардаран, соединяющей 3 населенных пункта с населением шестьдесят три тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 9,5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.