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    На реконструкцию автомобильной дороги Лянкяран-Лерик выделено 5 млн манатов

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5 млн манатов.

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