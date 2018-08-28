На реконструкцию автомобильной дороги Лянкяран-Лерик выделено 5 млн манатов

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5 млн манатов.