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На реконструкцию автодорог в поселках Алят, Коргез и Локбатан выделено 2,1 млн манатов

На реконструкцию автодорог в поселках Алят, Коргез и Локбатан выделено 2,1 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку.
Инфраструктура
30 июня 2021 г. 15:18
На реконструкцию автодорог в поселках Алят, Коргез и Локбатан выделено 2,1 млн манатов
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Алят, Коргез и Локбатан Гарадагского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,1 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ələt, Korgöz və Lökbatanda avtomobil yollarının yenidən qurulmasına 2,1 milyon manat ayrılıb

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