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    На реке Самур построят мост

    Финансировать строительство моста будет азербайджанская сторона© pixabay.com

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В этом году планируется начать строительство моста через реку Самур на границе России и Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report со ссылкой на российский сайт "ДорИнфо", сейчас проектная документация по строительству объекта находится на рассмотрении ФАУ "Главгосэкспертиза России".

    Финансировать строительство моста, который планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году, будет азербайджанская сторона, а Российская Федерация частично компенсирует из федерального бюджета стоимость выполненных работ в рамках адресной инвестиционной программы.

    Также Росавтодор профинансирует строительство подходов к мосту. Сейчас готовится документация для проведения торгов на выбор подрядчиков.

    Предполагается, что в текущем году дорожники приступят к строительству подъездного пути от трассы Р-217 "Кавказк будущему мосту, строительство подходов должно завершиться в 2018-м году.

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