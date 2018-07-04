На рейсах из Азербайджана в США и обратно вводится ограничение на провоз порошкообразных веществ

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с распоряжением Управления по безопасности на траспорте (TSA), на всех перелетах в/из Соединенных Штатов Америки вводится запрет на провоз порошкообразных веществ в ручной клади пассажиров объемом более 350 мл.

Об этом сообщает Report с ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В том числе к ним относятся мука, сахар, кофе, пищевые специи, сухое молоко и другие подобные продукты. Если эти вещества не понадобятся пассажиру во время полета, их необходимо сдать в регистрируемый багаж.

Лекарства (порошки) и детские смеси объемом более 350 мл могут перевозиться в салоне самолета при условии, что они запечатаны.

Продукты, купленные в беспошлинных зонах аэропортов (Duty Free), допускаются к провозу при условии, что они будут запечатаны, а также при наличии чека, подтверждающего покупку.

Отметим, что из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются регулярные прямые рейсы по маршруту Баку–Нью-Йорк–Баку. Рейс AZAL J2-101/J2-102 выполняется два раза в неделю – по понедельник и субботам на самолете Boeing 787 Dreamliner.

Сотрудниками службы авиационной безопасности в аэропортах Баку и Нью-Йорка вопрос провоза запрещенных веществ в ручной клади будет строго контролироваться.

AZAL просит пассажиров принять во внимание новые правила провоза багажа.