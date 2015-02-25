​На рассмотрении в судебных инстанциях находится около 20 тыс. исков SOCAR

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В процессе рассмотрения в судебных инстанциях находится около 20 тыс. исков Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), связанных с незаконным присвоением принадлежащих компании земельных участков. Как сообщает Report, об этом заявил начальник правового отдела SOCAR Эльдар Оруджов.

По словам Э.Оруджова, суды ежемесячно будут рассматривать около 500 исков: "На сегодняшний день в судебных инстанциях находятся 19 500 наших исков. Их невозможно рассмотреть в течение одного дня. Поэтому мы договорились, чтобы в течение месяца было рассмотрено хотя бы 400-500 исков".

Начальник правового отдела отметил, что они предлагают юридическую помощь гражданам для обращения в суд по поводу обмана со стороны представителей муниципалитетов и других дельцов, однако чаще всего получают отказ: "Граждане отказываются от нашей юридической помощи, потому что большинство из них изначально знает, какие земли они приобретают и считают бессмысленным обращение в суд".