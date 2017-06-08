На расширение территории комплекса приморского парка-бульвара в Астаре выделено 3 млн манатов

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению территории комплекса приморского парка-бульвара в городе Астара.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Астаринском районе реализованы важные инфраструктурные проекты, в том числе построены электрическая и газокомпрессорная станции модульного типа, Олимпийский спортивный комплекс, площадь Государственного флага, Дом молодежи, Центр бокса, комплекс приморского парка-бульвара, два 48-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Районная центральная больница на 90 коек, Дом культуры, сданы в эксплуатацию образовательные и другие объекты социальной направленности, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, созданы крупные перерабатывающие предприятия, открыто более 10 тысяч новых рабочих мест, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, для расширения территории комплекса приморского парка-бульвара в городе Астара из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Астаринского района выделено 3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.