На проспекте Зии Бунъятова наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В эти минуты на улицах Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова, Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта) отмечается плотный транспортный поток.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), плотное движение наблюдается также в обоих направлениях проспекта Зии Бунъятова (мост в направлении Айны Султановой).

В то же время, движение автомобилей затруднено в направлении проспекта Нефтяников (круг Азнефть).