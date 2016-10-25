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    На проспекте Зии Бунъятова наблюдается плотное движение транспорта

    Движение автомобилей затруднено в обоих направлениях

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В эти минуты на улицах Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова, Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта) отмечается плотный транспортный поток.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), плотное движение наблюдается также в обоих направлениях проспекта Зии Бунъятова (мост в направлении Айны Султановой).

    В то же время, движение автомобилей затруднено в направлении проспекта Нефтяников (круг Азнефть).

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