​На проспекте Зии Бунъятова и Тбилисском проспекте образовались пробки

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Бунъятова (круг "20 января") и Тбилисском проспекте (в направлении центра) наблюдается плотное движения транспортных средств.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, на проспекте Иншаатчылар (напротив Госкомстата), улице Короглу Рагимова (перед президентской резиденцией), улице Рашида Бехбудова (напротив посольства Турции) и улице Гасана Алиева (в направлении Тбилисского проспекта) также отмечается плотное движение автомобилей.