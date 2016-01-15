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    ​На проспекте Зии Бунъятова и Тбилисском проспекте образовались пробки

    В этом направлении наблюдается медленное движение автомобилей

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Бунъятова (круг "20 января") и Тбилисском проспекте (в направлении центра) наблюдается плотное движения транспортных средств.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Так, на проспекте Иншаатчылар (напротив Госкомстата), улице Короглу Рагимова (перед президентской резиденцией), улице Рашида Бехбудова (напротив посольства Турции) и улице Гасана Алиева (в направлении Тбилисского проспекта) также отмечается плотное движение автомобилей.

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