На проспекте Зии Буньядова наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Буньядова (в обоих направлениях) отмечается плотное движение транспортных средств.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.

Кроме того, медленное движение транспорта зафиксировано на ул. Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), на проспекте Азадлыг, Тбилисском проспекте, улице Кёроглу Рагимова, улице Самеда Вургуна (перед Современным образовательным комплексом) и ул. Афияддина Джалилова.