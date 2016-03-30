 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На проспекте Зии Буньядова наблюдается плотное движение транспорта

    На некоторых улицах и проспектах столицы наблюдается медленное движение автомобилей

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Зии Буньядова (в обоих направлениях) отмечается плотное движение транспортных средств.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.

    Кроме того, медленное движение транспорта зафиксировано на ул. Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), на проспекте Азадлыг, Тбилисском проспекте, улице Кёроглу Рагимова, улице Самеда Вургуна (перед Современным образовательным комплексом) и ул. Афияддина Джалилова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi