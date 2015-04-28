На проспекте Зии Буниятова появилась "Полоса игр"

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта дало старт работам по разметке "Полосы игр" на главной дорожной сети по установленному маршруту первых Европейских игр. Об этом заявили Report в пресс-службе структуры.

"Полоса игр" прокладывается от проспекта Зии Буниятова. С этой целью передвижение транспортных средств по данной полосе до утра было частично ограничено.

По краям "Полосы игр" шириной в 3,75 м проведена желтая полоса шириной в 15 см, а на асфальте в установленных местах изображен логотип Европейских игр. Планируется завершить работы по прокладке "Полосы игр" на главной дорожной сети по установленному маршруту первых Европейских игр в течение 20 дней. Главное государственное управление дорожной полиции будет контролировать "Полосу игр", и передвижение посторонних автомобилей по данной полосе будет полностью ограничено.

Для перевозки спортсменов, технического состава и представителей прессы от Деревни атлетов и Медиа-деревни на тренировки и спортивные объекты будут использоваться следующие маршруты: проспект Гейдара Алиева - проспект Зии Буниятова - круг "20 января" - туннель "20 января" - трасса Баку-Сумгаит и обратно (от территории Международного автовокзала) - Бакинская кольцевая дорога - маршрут, объединяющий 2-14-ти км участок трассы Баку-Алят, кроме того, проспект Зии Буниятова - проспект Ататюрка - Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, а также проспект Зии Буниятова - проспект Ататюрка - улица Вагифа - улица Ханифы Алескеровой - улица Джалила Мамедгулузаде - Спортивный комплекс имени Гейдара Алиева.



