​На проспекте Зарифы Алиевой образовались пробки

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку наблюдается относительно плотное движения автомобилей.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.

Кроме того, на Московском проспекте (в направлении "20 января"), проспекте Зии Бунъятова, проспекте Зарифы Алиевой, шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) и улице А.Бакыханова (в направлении Госкомитета статистики) отмечается относительно плотный транспортный поток.