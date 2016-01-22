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    ​На проспекте Зарифы Алиевой образовались пробки

    Движение на дорогах столицы носит интенсивный характер

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку наблюдается относительно плотное движения автомобилей.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.

    Кроме того, на Московском проспекте (в направлении "20 января"), проспекте Зии Бунъятова, проспекте Зарифы Алиевой, шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) и улице А.Бакыханова (в направлении Госкомитета статистики) отмечается относительно плотный транспортный поток. 

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