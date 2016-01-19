​На проспекте Нобеля образовались пробки

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Нобеля (в направлении центра) наблюдается плотное движения транспортных средств.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Так, на проспекте Хатаи (в направлении министерства образования), улице Самеда Вургуна (в направлении "Тезе базар"), улице Короглу Рагимова (перед президентской резиденцией) и проспекте Зии Бунъятова также отмечается плотное движение автомобилей.