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    ​На проспекте Нобеля образовались пробки

    На улицах и проспектах Баку наблюдается относительно плотное движение автомобилей

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Нобеля (в направлении центра) наблюдается относительно плотное движение автомобилей.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Кроме того, на проспекте Хатаи, проспекте Метбуат (в направлении шоссе Бадамдар), улице Шовкет Мамедовой (в направлении м/ст. "Азадлыг"), проспекте Зии Бунъятова (в направлении проспекта Гара Гараева) и проспекте Азадлыг (в направлении м/ст. "28 мая") отмечается плотный транспортный поток.

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