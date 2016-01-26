​На проспекте Нобеля образовались пробки

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на проспекте Нобеля (в направлении центра) наблюдается относительно плотное движение автомобилей.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Кроме того, на проспекте Хатаи, проспекте Метбуат (в направлении шоссе Бадамдар), улице Шовкет Мамедовой (в направлении м/ст. "Азадлыг"), проспекте Зии Бунъятова (в направлении проспекта Гара Гараева) и проспекте Азадлыг (в направлении м/ст. "28 мая") отмечается плотный транспортный поток.