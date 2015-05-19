​На проспекте Нобеля образовалась огромная пробка

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы на автомобильных дорогах Баку наблюдается высокая плотность движения автотранспорта. Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом, в настоящее время на проспекте Гейдара Алиева (на главной и второстепенной дороге), шоссе Баку-Сумгайыт, Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта), на круге "Гелебе" (в сторону улицы Абдулвахаба Саламзаде), улицах Гасана Алиева, Ниязи (около площади "Азнефть"), а также проспекте Азадлыг (в сторону города) наблюдается высокая плотность движения автотранспорта.

Как сообщает Report, в настоящее время на проспекте Нобеля в сторону моста "Джаваншира", начиная с территории "Белого города" и до улицы Афияддина Джалилова, наблюдается большая плотность автомобильного потока.

В связи с ремонтными работами на данном отрезке дороги со вчерашнего дня здесь поэтапно ограничивается движение транспортных средств.