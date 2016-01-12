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    ​На проспекте Нефтяников образовались пробки

    На некоторых улицах отмечается медленное движение автомобилей

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В эти минуты на проспекте Нефтяников до пересечения с проспектом Бюльбюля наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Кроме того, на улице Юсифа Сафарова (в направлении моста Джаваншир), улице Зарифы Алиевой, улице А.Бакыханова (в направлении Госкомстата), а также Тбилисском проспекте и проспекте Нобеля (от кафе "Наргиля" до территории под названием "НЗС") наблюдается плотный транспортный поток. 

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