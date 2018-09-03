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    На проспекте Нефтчиляр в Баку частично ограничивается движение

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в течение трех дней на проспекте Нефтчиляр в Сабаильском районе Баку будут вестись ремонтно-восстановительные работы в связи с демонтажом железной дороги, ведущей в порт.

    Как сообщили Report в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, в связи с этим движение на проспекте будет частично ограничено. 

    Госагентство призывает водителей во избежание образования пробок воспользоваться альтернативными маршрутами. Агентство приносит свои извинения за причинение временных неудобств, призывая граждан отнестись к проводимым работам с пониманием.

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