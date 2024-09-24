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На проспекте 8 ноября в Баку завершаются работы по асфальтированию

На проспекте 8 ноября в Баку завершаются работы по асфальтированию 13:58
Инфраструктура
24 сентября 2024 г. 14:17
На проспекте 8 ноября в Баку завершаются работы по асфальтированию

Работы по асфальтированию на проспекте 8 ноября в Баку близятся к завершению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Там отметили, что в настоящее время капитальный ремонт проводится на участке проспекта от пересечения с 7-й Кольцевой улицей в направлении центра города до улицы Хагани Рустамова.

На указанных участках выполняются работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. Завершение работ планируется в ближайшие дни. Как только асфальтирование будет завершено, установленное ограничение на движение автотранспортных средств на проспекте будет снято.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının 8 Noyabr prospektində asfaltlanma işləri yekunlaşır

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