На проспекте 8 ноября в Баку завершаются работы по асфальтированию

13:58

Работы по асфальтированию на проспекте 8 ноября в Баку близятся к завершению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Там отметили, что в настоящее время капитальный ремонт проводится на участке проспекта от пересечения с 7-й Кольцевой улицей в направлении центра города до улицы Хагани Рустамова.

На указанных участках выполняются работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. Завершение работ планируется в ближайшие дни. Как только асфальтирование будет завершено, установленное ограничение на движение автотранспортных средств на проспекте будет снято.