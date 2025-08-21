На предприятии по производству базальтовой продукции в Гяндже будет производиться 360 тыс. т органических удобрений в год

На предприятии по производству базальтовой продукции ООО "Азербазальт", фундамент которого был заложен вчера в Гяндже, будет производиться 360 тыс. тонн органических удобрений в год.

Как сообщает западное бюро Report, об этом было объявлено в ходе медиатура на предприятие, организованного по следам президента.

Было сообщено, что здесь будут производиться базальтовый порошок и органические удобрения на его основе. Проект будет реализован в два этапа. Инвестиционная стоимость первого этапа составит 27 миллионов манатов.

Азербайджанскому фонду развития бизнеса в подчинении Министерства экономики принадлежит 30 процентов доли в проекте. На заводе общей площадью 4 гектара планируется производить 360 тысяч тонн органических удобрений в год. Предприятие будет функционировать на основе шведских и турецких технологий. В качестве основного сырья будет использоваться высококачественный базальт, добываемый на месторождении "Чайкенд" в Гёйгёльском районе. Ожидается, что на первом этапе проекта постоянными рабочими местами будут обеспечены 200 человек.

На втором этапе проекта будет выпускаться высокотехнологичная инновационная продукция на основе базальта – базальтовое волокно, филамент, являющийся сырьем для 3D-принтера, и другие промышленные материалы. Это, в свою очередь, не только повысит стратегическую ценность проекта, но и послужит обеспечению оборонного, строительного секторов и сектора высоких технологий современными и прочными материалами. В рамках второго этапа проекта будет трудоустроено 300 человек. Продукция будет направляться на удовлетворение внутреннего спроса, а также экспортироваться на зарубежные рынки.

Следует отметить, что на международных рынках существует большой спрос на высокотехнологичную базальтовую продукцию. Продукция базальтового происхождения – это ценный, экологически безопасный и многофункциональный материал для сельского хозяйства и промышленности. Базальтовая пыль вулканического происхождения с высоким содержанием минералов восстанавливает питательный баланс почвы, улучшает ее структуру и повышает продуктивность, а также предотвращает закисление водоемов. Базальтовые волокна используются для производства фильтрующих, звукоизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозийных покрытий, добавок для бетона и других высокопрочных материалов, применяемых в строительстве. Эти материалы отличаются высокой термостойкостью, прочностью и экологичностью. Благодаря этим свойствам базальтовое волокно широко применяется в таких высокотехнологичных областях, как авиация, ракетостроение, оборонная промышленность и автомобилестроение.