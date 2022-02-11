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На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно

На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно Исходя из многочисленных обращений и пожеланий граждан, было принято решение ежедневно осуществлять автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку в период праздничных дней по случаю Новруз в марте.
Инфраструктура
11 февраля 2022 г. 11:45
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно

Учитывая многочисленные обращения и пожелания граждан, принято решение осуществлять ежедневные автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку в праздничные дни по случаю Новруз в марте.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

По информации, билеты уже поступили в продажу. В министерстве отметили, что с 24 января было выполнено 27 рейсов в Шушу и Агдам. Почти все билеты на февраль уже распроданы. На рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку и Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли на февраль уже не осталось билетов.

С 16 февраля поездки по маршруту Баку-Шуша-Баку будут проводиться не два, а три раза в неделю.

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Версия на азербайджанском языке Novruz bayramı günlərində Bakıdan Şuşaya avtobus reysləri hər gün olacaq

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