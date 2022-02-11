На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно

Исходя из многочисленных обращений и пожеланий граждан, было принято решение ежедневно осуществлять автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку в период праздничных дней по случаю Новруз в марте.

Учитывая многочисленные обращения и пожелания граждан, принято решение осуществлять ежедневные автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку в праздничные дни по случаю Новруз в марте.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

По информации, билеты уже поступили в продажу. В министерстве отметили, что с 24 января было выполнено 27 рейсов в Шушу и Агдам. Почти все билеты на февраль уже распроданы. На рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку и Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли на февраль уже не осталось билетов.

С 16 февраля поездки по маршруту Баку-Шуша-Баку будут проводиться не два, а три раза в неделю.