На портале "Biletim.az" в продажу поступили билеты по 13 маршрутам

Онлайн-билеты на регулярные междугородние и межрайонные автобусные маршруты в рамках работы по электронизации услуг, оказываемых азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продаютс

Онлайн-билеты на регулярные междугородние и межрайонные автобусные маршруты в рамках работы по электронизации услуг, оказываемых азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продаются через портал "biletim.az".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на начальном этапе билеты по 13 маршрутам – из Баку в Гянджу, Газах, Барду, Мингячевир, Шеки, Загаталу, Гах, Губу, Гусар, Худат, Астару и Лянкяран, а также в обратном направлении можно приобрести за 10 дней. На начальном этапе к порталу подключились 25 перевозчиков.

Чтобы приобрести билет на портале “biletim.az" пассажиры должны войти на сайт и зарегистрироваться. Также запущено мобильное приложение системы "Biletim". Приложение для мобильных устройств можно загрузить из ”App Store“ и ”Google Play".

Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы.