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На портале "Biletim.az" в продажу поступили билеты по 13 маршрутам

На портале "Biletim.az" в продажу поступили билеты по 13 маршрутам Онлайн-билеты на регулярные междугородние и межрайонные автобусные маршруты в рамках работы по электронизации услуг, оказываемых азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продаютс
Инфраструктура
16 декабря 2022 г. 19:19
На портале Biletim.az в продажу поступили билеты по 13 маршрутам

Онлайн-билеты на регулярные междугородние и межрайонные автобусные маршруты в рамках работы по электронизации услуг, оказываемых азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), действующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продаются через портал "biletim.az".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на начальном этапе билеты по 13 маршрутам – из Баку в Гянджу, Газах, Барду, Мингячевир, Шеки, Загаталу, Гах, Губу, Гусар, Худат, Астару и Лянкяран, а также в обратном направлении можно приобрести за 10 дней. На начальном этапе к порталу подключились 25 перевозчиков.

Чтобы приобрести билет на портале “biletim.az" пассажиры должны войти на сайт и зарегистрироваться. Также запущено мобильное приложение системы "Biletim". Приложение для мобильных устройств можно загрузить из ”App Store“ и ”Google Play".

Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы.

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Версия на азербайджанском языке “Biletim.az” portalında 13 marşrut üzrə biletlər satışa çıxarılıb

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