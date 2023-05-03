На портале biletim.az добавлена продажа билетов на автобусы еще по четырем направлениям

В рамках работ по обеспечению цифровой трансформации в сфере транспорта и электронизации услуг азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) на портале biletim.az добавлена онлайн-продажа билетов на автобусы еще по 4 направлениям.

В рамках работ по обеспечению цифровой трансформации в сфере транспорта и электронизации услуг азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) на портале biletim.az добавлена онлайн-продажа билетов на автобусы еще по 4 направлениям.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, пассажиры теперь смогут купить билеты онлайн на автобусы, следующие из Баку в Гёйгёль, Газах, Билясувар и Хачмаз и в обратном направлении.

На сегодняшний день в системе можно было приобрести билеты на автобусы по 23 маршрутам из Баку в Гянджу, Газах, Гедабей, Барду, Тертер, Агджабеди, Мингячевир, Гёйчай, Кюрдамир, Исмаиллы, Габалу, Огуз, Шеки, Гах, Загатала, Балакен, Шабран, Губу, Гусар, Худат, Астару, Лянкяран и Горадиз. Количество направлений выросло до 27.

Система онлайн-продажи билетов поэтапно охватит всех перевозчиков и автовокзалы, которые предоставляют услуги в сфере пассажирских перевозок. В настоящее время количество перевозчиков увеличено до 76, а количество транспортных средств - до 158.

Портал имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности клиентов, увеличения оборота безналичных платежей в стране.

Для онлайн-покупки билетов необходимо зарегистрироваться на сайте biletim.az. Также в App Store и Google Play доступно приложение "Biletim".