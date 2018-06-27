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    На подготовку генерального плана города Баку выделено 4 млн манатов

    Президент Азербайджана подписал распоряжение© Report

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по подготовке генерального плана города Баку.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях привлечения авторитетной международной консалтинговой компании для организации подготовки генерального плана города Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре первоначально выделено 4 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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