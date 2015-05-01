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    ​На пересечении улицы Микаила Мушвига и проспекта Метбуат образовалась большая автомобильная пробка

    На этом отрезке дороги автомобильное движение значительно замедлилось

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время на пересечении улицы Микаила Мушвига и проспекта Метбуат образовалась большая автомобильная пробка.

    Об этом Report сообщили в центре интеллектуального управления транспортом.

    Сообщается, что высокая интенсивность автомобильного движения наблюдается на улице Ага Нейметулла (в обоих направлениях), проспекте Хатаи, Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), а также на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Джафара Хандана. 

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