О нас

На пересечении дорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы ведутся ремонтные работы 

На пересечении дорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы ведутся ремонтные работы  Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к текущим ремонтным работам на пересечении дорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы.
Инфраструктура
18 июня 2025 г. 16:06
На пересечении дорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы ведутся ремонтные работы 

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к текущим ремонтным работам на пересечении дорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, работы охватываютучасток протяженностью около 200 метров.

В настоящее время на данной территории ведутся работы по фрезерованию (снятию) верхнего слоя старого асфальтобетонного покрытия. На следующем этапе запланирована укладка нового слоя.

Агентство призывает водителей быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBinəqədi-Görədil və Binəqədi-Balaxanı yollarının kəsişməsində təmir gedir

Самое читаемое

Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi