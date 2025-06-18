На пересечении дорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы ведутся ремонтные работы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к текущим ремонтным работам на пересечении дорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к текущим ремонтным работам на пересечении дорог Бинагади-Горадил и Бинагади-Балаханы.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, работы охватываютучасток протяженностью около 200 метров.

В настоящее время на данной территории ведутся работы по фрезерованию (снятию) верхнего слоя старого асфальтобетонного покрытия. На следующем этапе запланирована укладка нового слоя.

Агентство призывает водителей быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.