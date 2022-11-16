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На освобожденных территориях создадут 9 полигонов для твердых бытовых отходов

На освобожденных территориях создадут 9 полигонов для твердых бытовых отходов В рамках создания соответствующей инфраструктуры по управлению твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в Зангиланском, Ходжалинском (для города Шуша), Физулинском, Агдамском, Тертерском, Губадлинском, Джебраильско
Инфраструктура
16 ноября 2022 г. 20:04
На освобожденных территориях создадут 9 полигонов для твердых бытовых отходов

В рамках создания соответствующей инфраструктуры по управлению твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в Зангиланском, Ходжалинском (для города Шуша), Физулинском, Агдамском, Тертерском, Губадлинском, Джебраильском, Кяльбаджарском и Лачынском районах установлены территории 9 полигонов.

Как сообщает Report, это отражено в "I Государственной программе по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Работы в основном будут выполняться ОАО "Чистый город".

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tullantılar üçün 9 poliqon olacaq

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