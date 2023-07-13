На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог

16:07

На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 из 10 автомобильных дорог.

Как сообщает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов на мероприятии "Возрождение Агдама“ в конференц-центре в городе Агдаме.

По его словам, параллельно с разминированием территорий приоритетным вопросом на начальном этапе является создание базовой и социальной инфраструктуры, и работа в этом направлении идет полным ходом: "Хочу отметить, что на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, начаты строительство по 10 проектам автомобильных дорог общей протяженностью 513,1 километра, 4 из которых уже завершены. Кроме того, реализуются 2 железнодорожных проекта общей протяженностью 157,5 километров. В городе Физули за короткий срок - около 8 месяцев - на сильно загрязненной минами территории был построен красивый аэропорт".