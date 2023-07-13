О нас

На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 

На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог  16:07
Инфраструктура
13 июля 2023 г. 16:44
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 

На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 из 10 автомобильных дорог.

Как сообщает Report, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов на мероприятии "Возрождение Агдама“ в конференц-центре в городе Агдаме.

По его словам, параллельно с разминированием территорий приоритетным вопросом на начальном этапе является создание базовой и социальной инфраструктуры, и работа в этом направлении идет полным ходом: "Хочу отметить, что на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, начаты строительство по 10 проектам автомобильных дорог общей протяженностью 513,1 километра, 4 из которых уже завершены. Кроме того, реализуются 2 железнодорожных проекта общей протяженностью 157,5 километров. В городе Физули за короткий срок - около 8 месяцев - на сильно загрязненной минами территории был построен красивый аэропорт".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə azad olunmuş ərazilərdə 10 avtomobil yolundan 4-ü tamamlanıb

Самое важное

На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
13 июля 2023 г. 16:44
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
13 июля 2023 г. 12:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
13 июля 2023 г. 12:42
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля
13 июля 2023 г. 11:46
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
13 июля 2023 г. 11:20
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх
12 июля 2023 г. 18:29
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
Председатель комиссии: Достигнуто соглашение временно приостановить эксплуатацию в Союдлю
12 июля 2023 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции
12 июля 2023 г. 14:38
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле
12 июля 2023 г. 11:25
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
12 июля 2023 г. 09:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi