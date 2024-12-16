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На освобожденных территориях Азербайджана реализуются 45 дорожных проектов

На освобожденных территориях Азербайджана реализуются 45 дорожных проектов 12:19 На освобожденных территориях Азербайджана реализуются 45 дорожных проектов протяженностью 3 200 км, 1275 км из которых относятся к дорогам местного значения.
Инфраструктура
16 декабря 2024 г. 12:33
На освобожденных территориях Азербайджана реализуются 45 дорожных проектов

На освобожденных территориях Азербайджана реализуются 45 дорожных проектов общей протяженностью 3 200 км, из которых 1 275 км относятся к дорогам местного значения.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения в Милли Меджлисе в третьем чтении бюджетного пакета на 2025 год.

"С 2021 года и по сегодняшний день в Азербайджане заново построены и отремонтированы автомобильные дороги протяженностью свыше 2 700 км, из которых 1 430 км - дороги местного значения", - добавил Асадов.

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Версия на английском языке 45 roads under construction in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 45 yol layihəsi icra edilir

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