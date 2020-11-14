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На освобожденных от оккупации землях восстанавливают ирригационные системы

На освобожденных от оккупации землях восстанавливают ирригационные системы На этих территориях имеются 9 водохранилищ, 1 429 субартезианских скважин, 88 насосных станций
Инфраструктура
14 ноября 2020 г. 12:25
На освобожденных от оккупации землях восстанавливают ирригационные системы

Сегодня в ОАО" Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" проводятся мероприятия, связанные с восстановлением мелиоративных и ирригационных систем на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, мероприятие открыл председатель структуры Ахмед Ахмедзаде.

Он отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева Национальная армия Азербайджана одержала большую победу.

По словам А.Ахмедзаде, освобожденные от оккупации земли имеют большое значение для увеличения возможностей использования воды: "В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводится инвентаризация ущерба, нанесенная ирригационным и мелиоративным системам.

На освобожденных от оккупации территориях имеются 9 водохранилищ, 1 429 субартезианских скважин, 88 насосных станций, свыше 8 тысяч гидротехнических сооружений. Наша основная работа - это устранение нанесенного нам ущерба и реализация инфраструктурных проектов. В освобожденных от оккупации землях будет возобновлена деятельность управлений ирригационных систем".

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Версия на английском языке Restoration of ​​​​​​​irrigation systems start in liberated areas
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilən yerlərdə irriqasiya sistemlərinin bərpasına başlanıldı

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