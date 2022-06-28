О нас

На освобожденных от оккупации территориях успешно ведутся строительные и благоустроительные работы

На освобожденных от оккупации территориях успешно ведутся строительные и благоустроительные работы На освобожденных территориях успешно ведутся строительные и благоустроительные работы. В настоящее время ведется строительство двух тоннелей на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кельбаджар в Гёйгёльском районе.
Инфраструктура
28 июня 2022 г. 07:06
На освобожденных от оккупации территориях успешно ведутся строительные и благоустроительные работы

На освобожденных территориях успешно ведутся строительные и благоустроительные работы. В настоящее время ведется строительство двух тоннелей на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар в Гёйгёльском районе.

Сотрудник Report Мирмахмуд Кязымоглы 28 июня посетил Кельбаджарский район и ознакомился со строительством двух тоннелей на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар.

Как сообщил Report инженер-проектировщик Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эйюб Гусейнов, в соответствии с указаниями и распоряжениями президента Ильхама Алиева в освобожденных Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах ведется реконструкция дорожной инфраструктуры.

"В настоящее время строятся автомобильные дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и Кельбаджар-Лачин. Автодорога Тоганалы-Кяльбаджар протяженностью 56 километров строится в соответствии с требованиями I и II технических норм. Помимо Муровдагского тоннеля, в рамках проекта строительства автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису планируется построить еще три тоннеля. Начаты строительные работы на первом тоннеле длиной 542 метра и шириной 12 метров и на втором тоннеле длиной 607 метров.

В первом слое первого тоннеля уже проведено бурение, движение внутри тоннеля обеспечено. Близится к завершению бурение верхнего слоя второго тоннеля.

Автодорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, строительство которой предполагается завершить к 2025 году, проходит по территории Кяльбаджарского района, начиная с села Тоганалы Гёйгёльского района. Поэтому дорога, наряду со многими населенными пунктами района, обеспечит легкий доступ к городу Кяльбаджар и знаменитому "Истису".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительством двух тоннелей на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар в Гёйгёльском районе.

Группа представителей местных СМИ посетила освобожденный Кяльбаджарский район.

ФОТО: Самира Гасанова

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə quruculuq və abadlıq işləri uğurla həyata keçirilir

Самое важное

В Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
ФотоВ Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
27 июня 2022 г. 16:34
Заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
ФотоЗаложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
27 июня 2022 г. 15:43
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
27 июня 2022 г. 12:50
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
27 июня 2022 г. 12:43
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
27 июня 2022 г. 12:05
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
27 июня 2022 г. 11:30
Верховный Главнокомандующий: Наши позиции на границе с Арменией будут и дальше укрепляться
Верховный Главнокомандующий: Наши позиции на границе с Арменией будут и дальше укрепляться
27 июня 2022 г. 11:13
Глава государства заложил фундамент санатория Истису в Кяльбаджаре
Глава государства заложил фундамент санатория "Истису" в Кяльбаджаре
27 июня 2022 г. 10:58
Ильхам Алиев: По всей границе созданы воинские части
Ильхам Алиев: По всей границе созданы воинские части
27 июня 2022 г. 10:57
Президент ознакомился со строительством международного аэропорта Лачин
Президент ознакомился со строительством международного аэропорта Лачин
27 июня 2022 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi