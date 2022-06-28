На освобожденных от оккупации территориях успешно ведутся строительные и благоустроительные работы

На освобожденных территориях успешно ведутся строительные и благоустроительные работы. В настоящее время ведется строительство двух тоннелей на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кельбаджар в Гёйгёльском районе.

На освобожденных территориях успешно ведутся строительные и благоустроительные работы. В настоящее время ведется строительство двух тоннелей на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар в Гёйгёльском районе.

Сотрудник Report Мирмахмуд Кязымоглы 28 июня посетил Кельбаджарский район и ознакомился со строительством двух тоннелей на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар.

Как сообщил Report инженер-проектировщик Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эйюб Гусейнов, в соответствии с указаниями и распоряжениями президента Ильхама Алиева в освобожденных Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах ведется реконструкция дорожной инфраструктуры.

"В настоящее время строятся автомобильные дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и Кельбаджар-Лачин. Автодорога Тоганалы-Кяльбаджар протяженностью 56 километров строится в соответствии с требованиями I и II технических норм. Помимо Муровдагского тоннеля, в рамках проекта строительства автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису планируется построить еще три тоннеля. Начаты строительные работы на первом тоннеле длиной 542 метра и шириной 12 метров и на втором тоннеле длиной 607 метров.

В первом слое первого тоннеля уже проведено бурение, движение внутри тоннеля обеспечено. Близится к завершению бурение верхнего слоя второго тоннеля.

Автодорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, строительство которой предполагается завершить к 2025 году, проходит по территории Кяльбаджарского района, начиная с села Тоганалы Гёйгёльского района. Поэтому дорога, наряду со многими населенными пунктами района, обеспечит легкий доступ к городу Кяльбаджар и знаменитому "Истису".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительством двух тоннелей на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар в Гёйгёльском районе.

Группа представителей местных СМИ посетила освобожденный Кяльбаджарский район.

ФОТО: Самира Гасанова