На освобожденных от оккупации территориях проводятся кадастровые работы

Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики с мая текущего года ведутся кадастровые работы в освобожденной от оккупации части Физулинского района, а также в Лачынском, Агдамском районах.

Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики с мая текущего года ведутся кадастровые работы в освобожденной от оккупации части Физулинского района, а также в Лачынском, Агдамском районах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В рамках этих работ были проведены полевые измерительные работы на 71 735 гектарах и полевые геоботанические исследования на площади почти 19 тысяч гектаров.

Электронная кадастровая база данных и цифровые кадастровые карты 33 677 гектаров земель подготовлены с использованием современного полевого измерительного оборудования.

На сегодняшний день в Зангиланском, Губадлинском, Кяльбаджарском, Джебраильском, Лачынском, Агдамском и Физулинском районах проведены полевые измерительные работы на площади 687 тысяч гектаров.