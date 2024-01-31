На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начнется реконструкция 3 автомагистралей

В 2024 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется начать реконструкцию автомагистралей Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди-Шуша (34 км), Тертер-Агдере (24,2 км) и Физули-Ходжавенд-Агдам (55,7 км).

В 2024 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется начать реконструкцию автомагистралей Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди-Шуша (34 км), Тертер-Агдере (24,2 км) и Физули-Ходжавенд-Агдам (55,7 км).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, об этом сказал председатель правления организации Салех Мамедов.

Мамедов отметил, что, согласно распоряжениям президента в 2023 году начата реконструкция автомобильных дорог Суговушан-Сарсангское водохранилище–Гозлукёрпю–Кяльбаджар (80 км), Агдере-Агдам (35,5 км), дорога, соединяющая 40-й километр автомобильной дороги Барда-Агдам с поселком Аскеран (18 км) и Шуша-Лачын (41 км).