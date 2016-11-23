На основных улицах и проспектах Баку отмечается гололедица

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается гололедица. Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в эти минуты от развязки Беюкшор до круга "20 января", в частности, на мостах и тоннелях на проспекте Зии Бунъятова отмечается плотный транспортный поток.

Аналогичная ситуация сложилась и на улице А.Шарифзаде. Помимо этого, от 20 января в направлении Тбилисского проспекта, улице Юсифа Сафарова (в направлении центра) и проспекте Бабека (в направлении центра) наблюдается плотное движение автомобилей.

БТА совместно с соответствующими структурами предпринимает меры по обеспечению интенсивного и безопасного движения транспорта.