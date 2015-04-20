​На основных улицах Баку образовались автомобильные пробки

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В первый рабочий день недели на основных центральных улицах Баку наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.

Как сообщили Report в центре интеллектуального управления транспортом г. Баку, в настоящее время на проспекте Гейдара Алиева (в сторону города, второстепенная дорога), улице Микаила Мушфига, проспекте Метбуат (в сторону города от пос. Бадамдар) образовались автомобильные пробки.

Кроме того, на проспекте Иншаатчылар (перед Государственным комитетом статистики), улице Гасана Алиева и шоссе Баку-Сумгайыт (перед Международным автовокзальным комплексом) наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта.