На основных улицах Баку образовались автомобильные пробки

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Сейчас на основных улицах Баку наблюдается медленное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на Бинагадинском шоссе (в направлении центра города), проспекте Азадлыг (в направлении центра), проспекте Хатаи, улице Ахмед бека Агаоглу образовались пробки.

В то же время, высокая плотность движения автомобильного транспорта зафиксирована на пересечении улицы Мехди Гусейна и Шейх Шамиля, шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы).