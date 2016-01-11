​На основных проспектах Баку возникло плотное движение транспорта

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на основных проспектах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.

По информации, в эти минуты на Московском проспекте (в сторону центра), Тбилисском проспекте (в сторону центра), проспекте Зии Бунъядова (в направлении круга "20 января") и проспекте Нобеля (от кафе "Наргиля" в направлении центра) наблюдается плотный транспортный поток.

Кроме того, на улице Юсифа Сафарова (напротив больницы Нефтяников), улице Зарифы Алиевой, проспекте Нефтяников (в направлении Кукольного театра) отмечается замедленное движение автомобилей.