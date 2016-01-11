​На основных проспектах Баку возникло плотное движение транспорта

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на основных проспектах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.
Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.
По информации, в эти минуты на Московском проспекте (в сторону центра), Тбилисском проспекте (в сторону центра), проспекте Зии Бунъядова (в направлении круга "20 января") и проспекте Нобеля (от кафе "Наргиля" в направлении центра) наблюдается плотный транспортный поток.
Кроме того, на улице Юсифа Сафарова (напротив больницы Нефтяников), улице Зарифы Алиевой, проспекте Нефтяников (в направлении Кукольного театра) отмечается замедленное движение автомобилей.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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